Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Je pige enfin ! Les maths

Marie-Virginie Speller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les point-clés de la collection - Des ouvrages de vulgarisation accessibles à tous sur des sujets très variés - Une maquette ludique avec des pictogrammes spécifiques pour chaque rubrique - De nombreuses activités et des exercices corrigés pour assimiler les connaissances Ludique et accessible à tous, cet ouvrage sera un compagnon idéal pour effectuer tous les calculs du quotidien. Construit en quatre parties, la première rappelle les principales règles de calcul, la deuxième mélange les chiffres et les lettres en traduisant un problème concret en équations, la troisième aborde les probabilités et les statistiques de manière concrète et précise, la quatrième traite de géométrie. Chaque chapitre est abordé de manière amusante : il contient un paragraphe avec des exemples d'applications dans la vie quotidienne et se termine par une grille de mots croisés pour mémoriser les différentes définitions.

Par Marie-Virginie Speller
Chez Ellipses

|

Auteur

Marie-Virginie Speller

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques (notions fondame

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je pige enfin ! Les maths par Marie-Virginie Speller

Commenter ce livre

 

Je pige enfin ! Les maths

Marie-Virginie Speller

Paru le 12/11/2025

224 pages

Ellipses

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108943
9782340108943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.