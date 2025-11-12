Je pige enfin ! Les maths

Les point-clés de la collection - Des ouvrages de vulgarisation accessibles à tous sur des sujets très variés - Une maquette ludique avec des pictogrammes spécifiques pour chaque rubrique - De nombreuses activités et des exercices corrigés pour assimiler les connaissances Ludique et accessible à tous, cet ouvrage sera un compagnon idéal pour effectuer tous les calculs du quotidien. Construit en quatre parties, la première rappelle les principales règles de calcul, la deuxième mélange les chiffres et les lettres en traduisant un problème concret en équations, la troisième aborde les probabilités et les statistiques de manière concrète et précise, la quatrième traite de géométrie. Chaque chapitre est abordé de manière amusante : il contient un paragraphe avec des exemples d'applications dans la vie quotidienne et se termine par une grille de mots croisés pour mémoriser les différentes définitions.