Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Echo

Raf Thienpont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ainsi que le rappelle très opportunément Benoît Dusart : "Ce qui anime avant tout [l'artiste] est une sorte de protocole qui subsume les différents aspects de son travail et de sa vie. Raf Thienpont médite, et cette méditation ritualise son quotidien. Ce qui pourrait n'être qu'un détail, un style et une hygiène de vie, constitue le terreau d'une oeuvre qui, lorsqu'on s'y attarde, n'inspire jamais les poncifs associés généralement à certains types d'abstraction : on est loin de toute effusion dramatique, de transe créative extatique. [... ] L'émergence du dessin ne relève pas d'une sorte d'épiphanie, mais d'une vigilance obstinée : les intentions épousent tous les méandres du processus, se remodelant en fonction d'une lumière, d'un outil, d'une atmosphère. Ce que la forme "exige" n'est jamais prescrit d'avance : elle se déploie dans l'échange avec le geste, dans une interaction continue et performative".

Par Raf Thienpont
Chez La Lettre volée

|

Auteur

Raf Thienpont

Editeur

La Lettre volée

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Echo par Raf Thienpont

Commenter ce livre

 

Echo

Raf Thienpont

Paru le 07/11/2025

128 pages

La Lettre volée

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782873176662
9782873176662
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.