Biomimetic Stories est une oeuvre vidéo de Pierre Jean Giloux composée de quatre films. Ce travail qui interrogent l'arcologie, soit le système qui cherche à atteindre une alliance entre l'architecture et l'écologie dans l'aménagement des villes contemporaines. Janine Benyus définit quant à elle le biomimétisme comme "une science qui étudie la nature en vue de l'imiter ou de s'en inspirer pour résoudre des problèmes humains" . Ces films explorent sur un mode fictionnel et prospectif ce que l'on pourrait créer en termes de formes urbaines et d'organisations sociales en Inde, continent particulièrement impacté par les changements climatiques et pays dans lequel le projet est né.