Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Biomimetic stories

Pierre jean Giloux, Pierre-Jean Giloux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Biomimetic Stories est une oeuvre vidéo de Pierre Jean Giloux composée de quatre films. Ce travail qui interrogent l'arcologie, soit le système qui cherche à atteindre une alliance entre l'architecture et l'écologie dans l'aménagement des villes contemporaines. Janine Benyus définit quant à elle le biomimétisme comme "une science qui étudie la nature en vue de l'imiter ou de s'en inspirer pour résoudre des problèmes humains" . Ces films explorent sur un mode fictionnel et prospectif ce que l'on pourrait créer en termes de formes urbaines et d'organisations sociales en Inde, continent particulièrement impacté par les changements climatiques et pays dans lequel le projet est né.

Par Pierre jean Giloux, Pierre-Jean Giloux
Chez La Lettre volée

|

Auteur

Pierre jean Giloux, Pierre-Jean Giloux

Editeur

La Lettre volée

Genre

Architecture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Biomimetic stories par Pierre jean Giloux, Pierre-Jean Giloux

Commenter ce livre

 

Biomimetic stories

Pierre jean Giloux, Pierre-Jean Giloux

Paru le 17/10/2025

224 pages

La Lettre volée

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782873176594
9782873176594
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.