Beaux livres

Cantal

Dominique Auzias

Le Cantal possède des paysages aux innombrables facettes. Au centre se situe le massif cantalien, socle d'un ancien stratovolcan. Il s'agit un cône de près de 3 000 mètres d'altitude rasé de moitié par explosion et effondrement, libérant une multitude de bouches éruptives. Des anciens cratères, il reste une douce dentelle patinée par l'érosion glacière. Vallées et plateaux alternent depuis les différents sommets dont le Plomb du Cantal, point culminant à 1 856 mètres. L'homme a trouvé ici une terre d'accueil pour ses grands troupeaux de bovins et la fabrication de fromages.

Par Dominique Auzias
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Dominique Auzias

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Auvergne

Cantal

Dominique Auzias

Paru le 25/02/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

9782305120478
