Le Fils de Pardaillan

Pardaillan père continue d'observer les agissements de son fils, Jehan le Brave, à qui est destiné le précieux trésor de Fausta, savamment dissimulé. Tous le convoitent à la cour, mais seuls Bertille de Saugis et le chevalier de Pardaillan connaissent sa cachette... Alors que les complots à l'encontre d'Henri IV font rage, les Pardaillan auront plus que jamais besoin l'un de l'autre pour affronter leurs ennemis. Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...