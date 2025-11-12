Inscription
#Roman francophone

Le Fils de Pardaillan

Michel Zévaco

ActuaLitté
Pardaillan père continue d'observer les agissements de son fils, Jehan le Brave, à qui est destiné le précieux trésor de Fausta, savamment dissimulé. Tous le convoitent à la cour, mais seuls Bertille de Saugis et le chevalier de Pardaillan connaissent sa cachette... Alors que les complots à l'encontre d'Henri IV font rage, les Pardaillan auront plus que jamais besoin l'un de l'autre pour affronter leurs ennemis. Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...

Michel Zévaco
Chez J'ai lu

|

Auteur

Michel Zévaco

Editeur

J'ai lu

Genre

Renaissance

Le Fils de Pardaillan par Michel Zévaco

Commenter ce livre

 

Le Fils de Pardaillan

Michel Zévaco

Paru le 12/11/2025

576 pages

J'ai lu

9,90 €

ActuaLitté
9782290419021
© Notice établie par ORB
