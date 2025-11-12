Le Fils de Pardaillan

A Paris, on dit qu'un certain Concini convoite le trône d'Henri IV. On parle aussi du jeune Jehan le Brave, un truand capable de pourfendre ses adversaires d'un coup de rapière, et de sa relation avec Bertille de Saugis, l'héritière légitime du trône. Mais on dit surtout que Jehan pourrait être le fils perdu du chevalier de Pardaillan, né du ventre même de Fausta, et qu'il combat en secret quiconque souhaite la mort de Bertille ou du roi... Dans la droite lignée d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo, Michel Zévaco nous offre avec Les Pardaillan, oeuvre en dix volumes, un cycle romanesque populaire ; romans de cape et d'épée virevoltants où s'illustre un héros généreux et gouailleur, qui n'a rien à envier à un certain d'Artagnan...