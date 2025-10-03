La Semaine des quatre jeudis

Six jours par semaine, Anaïs Nin est femme de banquier. Mais le jeudi... son mari Hugo lui laisse faire ce qu'elle veut, à condition de ne pas savoir. Et c'est peut-être mieux. Anaïs n'a pas besoin d'une permission de sortie pour être libérée, elle aime dévorer la vie. D'un psychanalyste sauvage avec fouet et fixe-chaussettes aux flâneries en compagnie d'Antonin Artaud ou de la belle June Miller, quatre chapitres de son Journal secret évoquent la vie folle dans Paris : quatre échappées buissonnières dans la vie d'Anaïs, faites de transgression du quotidien, de l'ordre bourgeois, des classes sociales et de sexualité. Mais jusqu'où peut-on aller trop loin ?