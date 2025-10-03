Inscription
#Roman francophone

La Semaine des quatre jeudis

Xavier Mauméjean

ActuaLitté
Six jours par semaine, Anaïs Nin est femme de banquier. Mais le jeudi... son mari Hugo lui laisse faire ce qu'elle veut, à condition de ne pas savoir. Et c'est peut-être mieux. Anaïs n'a pas besoin d'une permission de sortie pour être libérée, elle aime dévorer la vie. D'un psychanalyste sauvage avec fouet et fixe-chaussettes aux flâneries en compagnie d'Antonin Artaud ou de la belle June Miller, quatre chapitres de son Journal secret évoquent la vie folle dans Paris : quatre échappées buissonnières dans la vie d'Anaïs, faites de transgression du quotidien, de l'ordre bourgeois, des classes sociales et de sexualité. Mais jusqu'où peut-on aller trop loin ?

Par Xavier Mauméjean
Chez Alma Editeur

|

Auteur

Xavier Mauméjean

Editeur

Alma Editeur

Genre

Littérature française

La Semaine des quatre jeudis

Xavier Mauméjean

Paru le 03/10/2025

228 pages

Alma Editeur

18,50 €

9782362796449
