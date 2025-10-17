Le corbeau, la corneille et la colombe

Depuis tout enfant, Eléonore aime les corbeaux et les corneilles. Une particularité qui fait que la petite fille intrigue un peu les autres écoliers. Elle est solitaire et a pour confidente Coronis, une corneille apprivoisée. Et comme en plus, Eléonore connaît toutes les légendes rattachées à ses animaux fétiches, il n'en faut pas plus pour qu'elle dégage un petit parfum et de peur et de séduction. Un parfum qui, des années plus tard, pourrait bien lui coûter cher dans le contexte explosif de la Seconde Guerre mondiale... Après le renard et le cerf, ce merveilleux conteur qu'est Jean-Claude Servais explore les contes et légendes de tous horizons autour du corbeau. Inlassable scrutateur de l'Histoire, il en profite également pour livrer une puissante dénonciation de la condition des femmes pendant la guerre de 1939-1945.