Le bonheur de dire Maman

Après la Seconde Guerre mondiale, Juliette de Sainteloi entame une brillante carrière de reporter-écrivaine. Lors d'une séance de dédicace dans une librairie parisienne, sa rencontre avec une religieuse vietnamienne poursuivie par un malfrat armé va la mener sur la piste de sa mère... qu'elle croyait morte peu après sa naissance. Quand elle interroge son fidèle médecin de famille, celui-ci lui fait de bouleversantes révélations : sa mère aurait vécu une seconde vie au Vietnam. Juliette n'a plus qu'un choix : partir en Asie sur la piste de Solenn de Sainteloi.