#Imaginaire

Le bonheur de dire Maman

Yves Sente, Laurent Verron

ActuaLitté
Après la Seconde Guerre mondiale, Juliette de Sainteloi entame une brillante carrière de reporter-écrivaine. Lors d'une séance de dédicace dans une librairie parisienne, sa rencontre avec une religieuse vietnamienne poursuivie par un malfrat armé va la mener sur la piste de sa mère... qu'elle croyait morte peu après sa naissance. Quand elle interroge son fidèle médecin de famille, celui-ci lui fait de bouleversantes révélations : sa mère aurait vécu une seconde vie au Vietnam. Juliette n'a plus qu'un choix : partir en Asie sur la piste de Solenn de Sainteloi.

Par Yves Sente, Laurent Verron
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Yves Sente, Laurent Verron

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Le bonheur de dire Maman

Yves Sente, Laurent Verron

Paru le 17/10/2025

64 pages

Editions Dupuis

16,95 €

9782808505857
© Notice établie par ORB
