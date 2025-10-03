L'Oracle des femmes créatrices

Cet Oracle est un hommage aux femmes créatrices du XVIIe siècle à nos jours. Certaines jouissent aujourd'hui d'une grande notoriété, quand d'autres ont été éclipsées par l'Histoire. Les 50 cartes de cet Oracle vous aideront à trouver des réponses aux questions qui vous animent, en vous proposant conseils et inspiration dans les domaines suivants : CREATIVITE / AMOUR / TRAVAIL Le livret d'accompagnement vous permettra de découvrir des histoires de vies incroyables et des personnalités hors du commun.