#Essais

L'Oracle des femmes créatrices

Virginie Thorel

ActuaLitté
Cet Oracle est un hommage aux femmes créatrices du XVIIe siècle à nos jours. Certaines jouissent aujourd'hui d'une grande notoriété, quand d'autres ont été éclipsées par l'Histoire. Les 50 cartes de cet Oracle vous aideront à trouver des réponses aux questions qui vous animent, en vous proposant conseils et inspiration dans les domaines suivants : CREATIVITE / AMOUR / TRAVAIL Le livret d'accompagnement vous permettra de découvrir des histoires de vies incroyables et des personnalités hors du commun.

Par Virginie Thorel
Chez Editions Pyramyd

|

Auteur

Virginie Thorel

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle des femmes créatrices

Virginie Thorel

Paru le 03/10/2025

60 pages

Editions Pyramyd

19,90 €

ActuaLitté
9782350176307
© Notice établie par ORB
