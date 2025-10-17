Inscription
#Roman jeunesse

La petite princesse

Frances H. Burnett, Bethany Stancliffe, Costa Cyla

Avec Sara, laissez la magie de l'imagination transformer votre réalité... Sara Crewe a toujours vécu dans l'abondance aux Indes avec son père, jusqu'à ce que celui-ci l'emmène parfaire son éducation dans un pensionnat à Londres. Grâce à ses toilettes resplendissantes, ses poupées extraordinaires, sa maîtrise parfaite du français et sa capacité à inventer toutes sortes d'histoires, Sara suscite l'admiration chez ses camarades, jusqu'au jour où elle apprend que son père est mort, ruiné... Les richesses de son esprit et de son coeur survivront-elles à sa modeste nouvelle vie de servante ? Une nouvelle édition originale et illustrée pour redécouvrir ce grand classique de la littérature anglaise.

Par Frances H. Burnett, Bethany Stancliffe, Costa Cyla
Chez Mame

Auteur

Frances H. Burnett, Bethany Stancliffe, Costa Cyla

Editeur

Mame

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La petite princesse

Frances H. Burnett, Bethany Stancliffe

Paru le 17/10/2025

304 pages

Mame

20,90 €

9782728937264
