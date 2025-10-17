Inscription
Les jeunes et leur laïcité

Philippe Portier, Charles Mercier

Plus que leurs parents, les jeunes Français de 18-30 ans ont été amenés à penser la question de la laïcité. Attentats terroristes, assassinats de professeurs mais aussi législations sur les signes religieux ou encore réformes successives des programmes d'enseignement forment le contexte de leur éducation civique et de leur socialisation à la liberté d'expression religieuse. Faut-il y voir la source d'une fracture générationnelle ? Celle-ci opposerait des aînés faisant prévaloir une conception universaliste du vivre-ensemble aux jeunes qui penseraient la société comme une juxtaposition de cultures séparées. Les auteurs de cet ouvrage dessinent un autre paysage, à partir d'un large éventail d'études d'opinion, d'observations et d'entretiens inédits. Inégalement mondialisée, traversée par des différenciations sociales, culturelles, politiques et religieuses, la jeunesse tient des discours variés sur la laïcité. Globalement plus tolérants s'agissant du port des signes religieux, les jeunes font néanmoins corps avec les générations plus âgées : leur attachement à la liberté et à l'égalité s'accompagne d'un désir de commun, parfois même d'une nostalgie de l'autorité. Entre contestation et continuité, leur laïcité révèle ainsi autant les divisions que les points d'ancrage de notre société.

Par Philippe Portier, Charles Mercier
Chez Les Presses de Sciences Po

Auteur

Philippe Portier, Charles Mercier

Editeur

Les Presses de Sciences Po

Genre

Sociologie

Les jeunes et leur laïcité

Philippe Portier, Charles Mercier

Paru le 17/10/2025

192 pages

Les Presses de Sciences Po

16,00 €

9782724644951
