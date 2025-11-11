Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

All The Little Lies

S. J. Sylvis, SJ Sylvis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Je reconnais les contours familiers de la bâtisse d'English Prep. Rien n'a vraiment changé. La façade couverte de lierre, les vieilles portes en fer forgé, les gargouilles de pierre. Figées au-dessus de l'entrée, elles semblent penser comme tout le monde : je n'ai plus ma place ici. Autrefois, c'était différent. Je faisais partie du cercle des privilégiés, de ceux qui avaient tout. L'argent, le nom, la réputation. J'étais l'une des leurs. Puis le scandale a tout balayé et je suis partie. Cinq ans plus tard, je reviens, dans cette ville où la hiérarchie sociale dicte la chaîne alimentaire, la honte accrochée à moi comme une ombre... mais aussi avec l'envie de retrouver la seule personne qui comptait vraiment. Christian Powell. Mon ancien meilleur ami. Celui qui était mon refuge. Mais Christian n'a plus rien du garçon que j'ai laissé derrière moi. Aujourd'hui, son regard est glacial, chargé d'un ressentiment que je ne comprends pas. Pire encore, il est devenu terriblement séduisant. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne m'accueille pas à bras ouverts. Christian veut que je disparaisse. Il me le fait comprendre à chaque mot, à chaque geste. Mais cette fois, rien ne me fera partir. Je suis ici pour rester.

Par S. J. Sylvis, SJ Sylvis
Chez Shingfoo

|

Auteur

S. J. Sylvis, SJ Sylvis

Editeur

Shingfoo

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur All The Little Lies par S. J. Sylvis, SJ Sylvis

Commenter ce livre

 

All The Little Lies

S. J. Sylvis, SJ Sylvis

Paru le 11/11/2025

380 pages

Shingfoo

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379873959
9782379873959
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.