All The Little Lies

Je reconnais les contours familiers de la bâtisse d'English Prep. Rien n'a vraiment changé. La façade couverte de lierre, les vieilles portes en fer forgé, les gargouilles de pierre. Figées au-dessus de l'entrée, elles semblent penser comme tout le monde : je n'ai plus ma place ici. Autrefois, c'était différent. Je faisais partie du cercle des privilégiés, de ceux qui avaient tout. L'argent, le nom, la réputation. J'étais l'une des leurs. Puis le scandale a tout balayé et je suis partie. Cinq ans plus tard, je reviens, dans cette ville où la hiérarchie sociale dicte la chaîne alimentaire, la honte accrochée à moi comme une ombre... mais aussi avec l'envie de retrouver la seule personne qui comptait vraiment. Christian Powell. Mon ancien meilleur ami. Celui qui était mon refuge. Mais Christian n'a plus rien du garçon que j'ai laissé derrière moi. Aujourd'hui, son regard est glacial, chargé d'un ressentiment que je ne comprends pas. Pire encore, il est devenu terriblement séduisant. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne m'accueille pas à bras ouverts. Christian veut que je disparaisse. Il me le fait comprendre à chaque mot, à chaque geste. Mais cette fois, rien ne me fera partir. Je suis ici pour rester.