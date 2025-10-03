L'Argent expliqué à ma mère... et à son banquier

Qui crée la monnaie ? Depuis quand existe-t-elle ? Comment les banques ont-elles pris une telle importance dans le monde actuel ? Pourquoi y a-t-il autant de dette ? Au fil d'un dialogue complice avec sa mère, l'économiste Jézabel Couppey-Soubeyran répond à des questions essentielles sur l'argent. Du mythe du troc d'Adam Smith à la dette de vie des anthropologues, de la baignoire du crédit aux cordons de la Bourse, des fins de mois difficiles aux mécanismes de la cryptomonnaie, de l'argent gratuit du Monopoly à la monnaie hélicoptère et volontaire, ce livre explicite les dimensions aussi bien individuelles que collectives de notre rapport à l'argent. Il nous rappelle surtout à quel point le sujet est éminemment politique, car la monnaie façonne la société dans laquelle nous vivons et peut même la changer. Comprendre son histoire et son fonctionnement devient alors un puissant levier d'émancipation pour faire émerger un autre monde, préservant la dignité de chacun et le respect de la nature. La tâche est immense. ça tombe bien : l'argent a un incroyable pouvoir. Maîtresse de conférences à Paris 1 Panthéon Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen, Jézabel Couppey-Soubeyran est spécialiste du système monétaire et financier. Elle tient une chronique régulière dans Le Monde et a notamment publié L'Economie en BD (Casterman, 2020, avec Auriane Bui) et Le Pouvoir de la monnaie (Les Liens qui libèrent, 2024, avec Pierre Delandre et Augustin Sersiron).