Une macabre découverte

Chaque saison apporte son lot de mystères, mais celle-ci risque bien de tout changer... La vie à Rockton n'a jamais été de tout repos pour Casey Duncan. Entre les résidents au passé trouble, les colons souvent hostiles et les étendues sauvages du Canada, elle n'a guère le temps de souffler. Alors elle profite d'un rare moment de calme pour partir camper avec son compagnon, le shérif Eric Dalton. Mais leur escapade prend un tournant imprévu lorsqu'un cri de bébé perce le silence de la forêt. La scène qui les attend est glaçante : une femme assassinée est enfouie sous la neige, un nouveau-né dans les bras. Dans cette ville où l'entrée est interdite aux mineurs, l'arrivée d'un nourrisson provoque un bouleversement sans précédent. Casey doit non seulement résoudre ce meurtre, mais aussi s'occuper de la plus jeune résidente, découvrir ses origines et... déterminer si elle est réellement plus en sécurité ici. #Suspense #Mystère #Romance #Enquête #Crime Attention : ce roman comporte des éléments susceptibles de heurter la sensibilité des lecteurices.