#Imaginaire

Le voleur des Dieux

Charlie Dark

ActuaLitté
Finn, un cambrioleur de haut vol, habitué aux larcins d'oeuvres d'art dans des maisons prestigieuses, est aussi insaisissable que talentueux, car jamais il ne s'est fait prendre... Jamais ? Jusqu'à ce qu'il décide de s'attaquer à l'impressionnant domaine d'un mystérieux roi de la fête, un certain Cadmos, connu pour sa fortune issue de ses nombreuses boîtes de nuit. Finn se rend chez lui et après son passage, il est enlevé par des... faunes qui le ramènent de force chez Cadmos. Celui-ci, fasciné par son talent de voleur, décide de l'engager. Finn devra aller cambrioler les demeures des membres de la famille de celui qui lui fait signer un pacte avec un verre de vin... Ah et, cet homme qui possède un regard d'or liquide ainsi qu'un sourire aussi acéré que charmeur n'est autre que Dionysos, le Dieu de la fête, du vin et... de la débauche. Piégé par la fourberie de Dionysos, Finn est forcé d'accomplir les larcins qu'il lui commande, car à présent, le Dieu en a décidé ainsi : il lui appartient. Entre la Divinité, au caractère aussi changeant que le vent et le voleur taciturne et solitaire, l'histoire sera mouvementée. Ce Dieu arrogant et tout puissant, apprendra-t-il à voir en ce simple mortel, autre chose qu'un moyen d'assouvir une vengeance personnelle ? Finn parviendra-t-il à recouvrer sa liberté, sans succomber à l'ivresse du désir que lui suscite Dionysos ?

Par Charlie Dark
Chez Juno publishing

|

Auteur

Charlie Dark

Editeur

Juno publishing

Genre

Fantasy

Le voleur des Dieux

Charlie Dark

Paru le 09/11/2025

402 pages

Juno publishing

23,00 €

ActuaLitté
9791070111864
