Les catholiques intransigeants sont de plus en plus inquiets. Le phénomène gagne aussi bien des marxistes que des occultistes. La vision cosmique de Teilhard semble nourrir le concile Vatican II tout comme il se diffuse parmi les élites ou les artistes comme Maurice Béjar, André Jolivet, Alfred Manessier. De Dalí à Dalida, le teilhardisme se situe au carrefour de l'histoire religieuse et de l'histoire culturelle françaises, avant de disparaître aussi vite qu'il n'était apparu, emporté par le succès du structuralisme. Ce livre n'est donc pas une nouvelle biographie du paléontologue jésuite Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Il est une histoire du teilhardisme né avec la mort du jésuite, qui prend une ampleur insoupçonnée au moment de la publication du livre majeur Le Phénomène humain. Mélange indissociable de science et de spiritualité, l'ouvrage connaît un succès exceptionnel et vient donner des ailes au teilhardisme. Si le mot est lancé dans un premier temps comme une injure, il est, désormais et vite, entré dans le langage courant.