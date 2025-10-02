Inscription
#Roman jeunesse

Le fantôme de l'abbaye

Salvatore Minni, Niamh Smith

Les aventures de Lisa et Luca dans un tout nouveau format : un livre escape-game ! Participe enfin à l'histoire ! Lise, Luca, Elvio et Samantha sont très excités : les professeurs ont organisé un Escape game dans l'abbaye de Villers-la-ville ! Très vite, les premiers indices apparaissent et les enfants se lancent sur la trace d'un moine mystérieux. Et si tout ceci n'était en réalité pas un jeu ? Et s'ils se tout ceci était l'oeuvre d'un vieux fantôme facétieux ?

Par Salvatore Minni, Niamh Smith
Chez Editions Auzou

Auteur

Salvatore Minni, Niamh Smith

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Paru le 02/10/2025

96 pages

Editions Auzou

9,95 €

