Douceur de la musculation

Et si la musculation était une voie vers l'émancipation ? Et si elle renforçait la confiance, l'autonomie et la liberté ? Et si la puissance de notre corps se révélait une source de joie ? Martin Page propose de considérer avec un regard nouveau cette pratique, qui permet de prendre soin de nous et de nos proches, tout en protégeant notre fragilité et notre douceur. La musculation comme laboratoire de résistance, face à ce qui nous blesse et nous oppresse. Martin Page , né en 1975, est l'auteur de romans et d'essais (sur la pluie, la cause animale et l'écriture) et de quelques livres jeunesse. Avec sa compagne Coline Pierré, il a fondé une micro structure d'édition qui accueille des textes atypiques : Monstrograph.