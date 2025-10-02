Histoire de Jérusalem

Il y a quatre mille ans, Jérusalem était une bourgade isolée, perchée sur une ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une agglomération de presque un million d'habitants, qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier. Voici son histoire. Version luxe de la BD incontournable de Vincent Lemire et Christophe Gaultier " Un album rigoureux, documenté, vif et lumineux. " - ; L'Histoire " Une leçon d'histoire. " - ; Actualité Juive " Une synthèse passionnante, vivement recommandée. " - ; Lumières d'Islam " Une BD qui donne des raisons d'espérer. " - ; La Croix