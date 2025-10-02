Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Histoire de Jérusalem

Christophe Gaultier, Vincent Lemire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a quatre mille ans, Jérusalem était une bourgade isolée, perchée sur une ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une agglomération de presque un million d'habitants, qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier. Voici son histoire. Version luxe de la BD incontournable de Vincent Lemire et Christophe Gaultier " Un album rigoureux, documenté, vif et lumineux. " - ; L'Histoire " Une leçon d'histoire. " - ; Actualité Juive " Une synthèse passionnante, vivement recommandée. " - ; Lumières d'Islam " Une BD qui donne des raisons d'espérer. " - ; La Croix

Par Christophe Gaultier, Vincent Lemire
Chez Editions Les Arènes

|

Auteur

Christophe Gaultier, Vincent Lemire

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de Jérusalem par Christophe Gaultier, Vincent Lemire

Commenter ce livre

 

Histoire de Jérusalem

Christophe Gaultier, Vincent Lemire

Paru le 02/10/2025

Editions Les Arènes

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514653
9791037514653
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.