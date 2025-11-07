L'Oeil du Tarot de Marseille

On a du mal à déterminer l'origine des jeux de tarot dits "de Marseille" : parvenus d'Orient depuis des temps très anciens, ou pur produit de la Renaissance italienne ? Le jeu perdure et continue de fasciner le monde entier. Ancré dans une genèse mystérieuse, suspendu entre spiritualité et philosophie, le Tarot trace le chemin universel de l'âme humaine. Les cartes du Mat, du Monde, du Pendu, de la Papesse ou de l'Etoille sont autant de boussoles initiatiques pour aller à la rencontre de son intuition. C'est "l'Oil" intérieur dont parle Odélia Kammoun lorsqu'elle nous conte cette histoire subjuguante, certainement insufflée par ses ancêtres nord-africains. Illustratrice de talent, elle offre une interprétation graphique des vingt-deux arcanes majeurs, comme autant de petits tableaux chatoyants. "Je vois les cartes du Tarot comme les pages d'un livre magique à recomposer indéfiniment. N'est-ce pas pour cela qu'on "lit" les cartes ? "