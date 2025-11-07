Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'Oeil du Tarot de Marseille

Odélia Kammoun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On a du mal à déterminer l'origine des jeux de tarot dits "de Marseille" : parvenus d'Orient depuis des temps très anciens, ou pur produit de la Renaissance italienne ? Le jeu perdure et continue de fasciner le monde entier. Ancré dans une genèse mystérieuse, suspendu entre spiritualité et philosophie, le Tarot trace le chemin universel de l'âme humaine. Les cartes du Mat, du Monde, du Pendu, de la Papesse ou de l'Etoille sont autant de boussoles initiatiques pour aller à la rencontre de son intuition. C'est "l'Oil" intérieur dont parle Odélia Kammoun lorsqu'elle nous conte cette histoire subjuguante, certainement insufflée par ses ancêtres nord-africains. Illustratrice de talent, elle offre une interprétation graphique des vingt-deux arcanes majeurs, comme autant de petits tableaux chatoyants. "Je vois les cartes du Tarot comme les pages d'un livre magique à recomposer indéfiniment. N'est-ce pas pour cela qu'on "lit" les cartes ? "

Par Odélia Kammoun
Chez Orients Editions

|

Auteur

Odélia Kammoun

Editeur

Orients Editions

Genre

Tarots

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oeil du Tarot de Marseille par Odélia Kammoun

Commenter ce livre

 

L'Oeil du Tarot de Marseille

Odélia Kammoun

Paru le 07/11/2025

88 pages

Orients Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093315447
9791093315447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.