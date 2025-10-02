Les carnets de l'apothicaire - Enquêtes à la cour Tome 14

La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut... Mao Mao est si profondément ébranlée par ce qu'elle a appris au sujet de Jinshi qu'elle ne parvient pas à cacher son trouble. De son côté, Shaolan s'inquiète car son contrat au palais expire dans six mois. Elle espère trouver de l'aide pour sécuriser son avenir. Shisui suggère alors aux deux jeunes femmes de l'accompagner aux bains publics de la cour intérieure pour tenter d'y nouer des relations utiles avec des concubines de rang moyen. C'est là que Mao Mao aperçoit dame Lishu, qui dispose pourtant d'une salle de bain privée, du fait de son statut de favorite. Intriguée par sa présence, l'apothicaire découvre qu'une étonnante histoire de fantôme a poussé la jeune concubine hors de son pavillon...