#Imaginaire

L'espionne amoureuse

Nina Lechartier

Florine a beau être une agence secrète hors pair, elle n'échappe pas aux chagrins d'amour. Et même si son ex était un crétin des plus ennuyeux, elle n'arrive pas à s'en remettre. Qu'à cela ne tienne, l'action dissipe le désespoir et la voilà repartie pour une mission épineuse dans le monde de la variété pop ! Parée de ses nombreux gadgets et de son talent exceptionnel, l'espionne intrépide va vivre sa plus grande aventure... émotionnelle. Il arrive parfois qu'en cherchant un coupable on tombe sur le grand amour. Avec L'Espionne amoureuse, Nina Lechartier s'amuse avec nos sentiments, en s'inscrivant dans la longue lignée de la comédie romantique. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas, l'amour et la romance sont ses sujets de prédilections. La collection Bédé coeur ne pouvait pas passer à côté !

Par Nina Lechartier
Chez Le Monte en L'Air

|

Auteur

Nina Lechartier

Editeur

Le Monte en L'Air

Genre

Divers

L'espionne amoureuse

Nina Lechartier

Paru le 07/11/2025

128 pages

Le Monte en L'Air

15,00 €

9791092775761
