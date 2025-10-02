Inscription
#Roman francophone

Maddi

Marianne Millon, Edurne Portela

ActuaLitté
Elle ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, Maddi, quand un beau jour de 1929 elle débarque au pied de La Rhune. Cette fille de paysans basques veut simplement échapper à une vie de résignation. Rebelle et anticonformiste, elle est bien décidée à mener sa barque à l'hôtel-restaurant du col de Saint-Ignace. Quitte à payer ses choix de vie à contrecourant par une mauvaise réputation. Peu lui importe, puisqu'elle mène l'existence qu'elle a choisie ! Mais bientôt l'Espagne voisine, puis l'Europe tout entière vont s'embraser. Alors cette habituée des sentiers de contrebande fera passer documents et humains à travers la frontière toute proche, même après 1940, quand son hôtel sera réquisitionné par des officiers allemands.

Par Marianne Millon, Edurne Portela
Chez Liana Levi

|

Auteur

Marianne Millon, Edurne Portela

Editeur

Liana Levi

Genre

Littérature Espagnole

Maddi

Edurne Portela trad. Marianne Millon

Paru le 02/10/2025

320 pages

Liana Levi

11,00 €

ActuaLitté
9791034911431
© Notice établie par ORB
