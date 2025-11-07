Inscription
#Beaux livres

Après Dieu

Richard Malka

ActuaLitté
"L'avocat revisite la pensée de Voltaire et invite à rechercher une "autre transcendance" que celle proposée par des religions qu'il juge mortifères". Le Monde Une nuit. Le Panthéon pour enceinte d'un dialogue entre Richard Malka, incroyant bien décidé à rire encore de Dieu, en guerre contre le "respect" nouvellement dû aux religions, et Voltaire, le plus irrévérencieux philosophe des Lumières, défenseur de Calas et du Chevalier de la Barre. Sont-ils d'accord sur tout ? Pas tout à fait. Disciple de Robert Badinter et Georges Kiejman, l'avocat évoque les attentats, les morts, son histoire familiale, sa répulsion envers le prosélytisme et les enfermements communautaires. Surtout, il pose à Voltaire la question qui l'a mené au Panthéon. Par quoi remplacer Dieu ? Richard Malka est avocat, défenseur de la liberté d'expression et du journal Charlie Hebdo depuis plus de trente ans. Il est auteur de romans et d'essais dont Voleur d'amour (2022), Eloge de l'irrévérence (2023) et Traité sur l'intolérance (2024) disponibles aux Editions Points.

Par Richard Malka
Chez Points

|

Auteur

Richard Malka

Editeur

Points

Genre

Ecrits sur l'art

Après Dieu

Richard Malka

Paru le 07/11/2025

216 pages

Points

7,90 €

ActuaLitté
9791041424788
