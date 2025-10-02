Inscription
#Manga

Dead Mount Death Play Tome 13

Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto

Les magiciens démoniaques aussi ont le droit de se réincarner ! Le combat contre les lycanthropes se poursuit à Shibuya ! Une fois que Yumeji et sa fratrie ont réussi à maîtriser leurs adversaires, Lemmings fait son apparition. Le mystérieux homme de main de la famille Shinoyama semble déterminé à mener à bien une mission connue de lui seul... quitte à se frotter aux membres du clan Agakura ! De son côté, le Maître des corps et Katashiro tentent tant bien que mal de rejoindre le groupe de Sayo, aux prises avec un jeune spécimen particulièrement combatif et robuste. Et si c'était l'occasion pour le Diable d'Akihabara de montrer toute l'étendue de sa puissance ? Dead Mount Death Play renverse les règles du récit de réincarnation ! La magie noire s'invite dans notre monde... Quel usage en fera le pire cauchemar de l'humanité?

Par Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto
Chez Editions Ki-oon

Auteur

Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Dead Mount Death Play Tome 13

Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto

Paru le 02/10/2025

Editions Ki-oon

8,95 €

9791032717394
© Notice établie par ORB
