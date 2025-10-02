Inscription
#Essais

Les enquêtes de l'Avent

Arnaud Cebollada

ActuaLitté
Du 1er au 24 décembre, plongez dans une ambiance à la Agatha Christie et résolvez une énigme par jour pour tenter de mener à bien cette enquête ! Le célèbre archéologue, Alistair Greaves, a mystérieusement disparu lors d'une mission sur un site de fouilles d'une cité antique près de Rome. Le British Museum fait appel à vos talents de détective pour le retrouver. Montez à bord de l'Orient-Express et résolvez chaque jour une énigme qui vous mènera sur la piste du coupable ! Entre histoires de famille et adversaires universitaires, qui est responsable de la disparition d'Alistair Greaves. Parviendrez-vous à retrouver le professeur à temps ? Quel mystère plane au-dessus de cette cité antique ? Une enquête haletante à mener chaque jour avant Noël !

Par Arnaud Cebollada
Chez 404 Editions

|

Auteur

Arnaud Cebollada

Editeur

404 Editions

Genre

Jeux

Les enquêtes de l'Avent

Arnaud Cebollada

Paru le 02/10/2025

224 pages

404 Editions

14,95 €

ActuaLitté
9791032409985
© Notice établie par ORB
