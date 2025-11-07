Inscription
#Roman francophone

Retour à Cooney Arm

Laurent Boscq, Donna Morrissey

ActuaLitté
Le deuxième tome d'une saga familiale au coeur des étendues sauvages de Terre-Neuve, entre nostalgie d'un passé révolu et défis d'un avenir incertain. Alors qu'elle a laissé derrière elle sa Terre-Neuve natale et sa famille, Sylvie est contrainte de revenir à Cooney Arm, où son père Sylvanus vient d'être victime d'une attaque cardiaque. Elle retrouve un homme brisé, témoin impuissant de la disparition de la pêche et de leur petit village de Cooney Arm. Une saga bouleversante, portée par la beauté sauvage des paysages, miroir des fractures d'une famille et d'un monde qui s'efface... "Donna Morrissey capture avec brio la beauté et la terreur de deux réalités que tout oppose". Toronto Star Donna Morrissey est née à Terre-Neuve. Elle est l'autrice de six best-sellers au Canada, traduits dans plusieurs langues. Sylvanus, son précédent roman, a été sélectionné pour le Commonwealth Writers' Prize. Traduit de l'anglais (Canada) par Laurent Boscq

Par Laurent Boscq, Donna Morrissey
Chez Points

|

Auteur

Laurent Boscq, Donna Morrissey

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retour à Cooney Arm

Donna Morrissey trad. Laurent Boscq

Paru le 07/11/2025

408 pages

Points

9,30 €

ActuaLitté
