#Roman francophone

Challah la danse

Dalya Daoud

ActuaLitté
"Un premier roman sur la France périphérique, invisibilisée. Indispensable". France Info Chemin des brigands logent dix familles, la plupart issues du Maghreb, dans un lotissement ouvrier bâti à côté d'une usine de textile. En marge du village, voici leur histoire. On s'attache à Bassou, fils chéri de Lalla, qui grandit sans trouver sa place au bourg ni chez ses cousins de banlieue, ainsi qu'au clan des filles, Olfa et Jihane en tête, dans leurs velléités d'émancipation des moeurs familiales et d'intégration à la grande ville. Ce roman vrai d'un micro quartier populaire se lit comme une enquête, sans que ses habitants ne sachent jamais s'ils sont des brigands ou des perdants. Un hymne à la joie, musical et charnel. Dalya Daoud a été douze ans rédactrice en chef de Rue89Lyon, qu'elle a créé en 2012. Avant cela, elle a été journaliste politique et culture. Mais aussi, durant ses études, vendeuse de lingerie, serveuse dans un restaurant gastronomique, ouvrière dans une usine de cataphorèse puis dans une autre de production de dialyseurs. Challah la danse est son premier roman.

Par Dalya Daoud
Chez Points

|

Auteur

Dalya Daoud

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Challah la danse

Dalya Daoud

Paru le 07/11/2025

256 pages

Points

8,40 €

ActuaLitté
9791041420803
© Notice établie par ORB
