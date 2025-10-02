En finir avec le cancer du poumon, c'est possible !

Telle est l'ambition portée par une professeure, spécialiste du dépistage précoce du cancer du poumon : le détecter à temps pour mieux le traiter, avec l'espoir de l'éradiquer grâce à des actions concrètes à mettre en oeuvre. En remontant l'épopée du tabac en France, la Professeure Marie-Pierre Revel mêle histoire personnelle et études scientifi ques qui amènent à un constat sans appel : le tabac tue. Le cancer du poumon, le plus souvent perçu comme une maladie masculine, a vu sa fréquence augmenter de manière très préoccupante dans la population féminine française ces 20 dernières années, conséquence tardive du début du tabagisme féminin dans les années 1970. Avec ce livre, l'auteure délivre surtout un message positif : le dépistage permet de détecter le cancer du poumon à un stade précoce où il peut être guéri. Depuis 2022, elle a lancé un programme de dépistage auprès des femmes, CASCADE, et forte de cette expérience, elle partage de nombreux témoignages pour montrer que ce cancer n'est ni une abstraction, ni une malédiction. Au travers d'interviews de spécialistes (oncologie, addictologie), elle explique également les progrès majeurs accomplis dans les traitements, et donne des pistes sérieuses pour arrêter de fumer défi nitivement. Professeure en radiologie à l'Université de Paris-Cité, Marie-Pierre Revel, guérie du cancer du poumon grâce à un dépistage précoce, a lancé en 2022 CASCADE, un programme de dépistage du cancer du poumon chez les femmes, pour que d'autres femmes puissent, comme elle, être diagnostiquées à temps. Depuis, elle ne cesse de défendre l'importance du dépistage précoce de ce cancer, à travers les médias et auprès des pouvoirs publics. Elle est co-investigatrice du programme Impulsion, campagne de dépistage du cancer du poumon au niveau national. Préface d'Emmanuel Ricard, Directeur du service prévention et promotion des dépistages à La Ligue Nationale contre le Cancer.