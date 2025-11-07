Inscription
#Roman francophone

Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres

Edmond Raillard, Irene Solà

ActuaLitté
"Peuplé de fantômes et de démons, le récit est une magnifique partition où, en compositrice autant qu'en poétesse, Irene Solà orchestre les bruits les plus sauvages". Le Nouvel Obs Entre les falaises des montagnes catalanes, se cache le mas Clavell. Dans cette maison reculée, une femme âgée entame son dernier jour. Et toutes celles nées et mortes entre ces murs sont là pour la veiller. Joyeuses, elles préparent une fête en l'honneur de celle qui au soir viendra les rejoindre. Cette seule journée contient dès lors quatre siècles de souvenirs. Ceux de Joana, qui voulait un mari. Ceux de Bernadeta, dont les yeux voient ce qu'ils ne devraient pas. Ceux d'Angela, qui n'a jamais mal. Ceux de Blanca, née sans langue, qui se contente d'observer. Et d'autres encore. Irene Solà est une écrivaine, poétesse et artiste née en 1990 en Catalogne. Je chante et la montagne danse a obtenu quatre prix littéraires, dont le Prix de littérature de l'Union européenne en 2020, et a été traduit en vingt-sept langues. Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres a reçu le prix Finestres 2023 de littérature en catalan et le prix du Livre Pyrénéen-Littérature 2025. Traduit du catalan par Edmond Raillard

Par Edmond Raillard, Irene Solà
Chez Points

|

Auteur

Edmond Raillard, Irene Solà

Editeur

Points

Genre

Littérature Espagnole

Retrouver tous les articles sur Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres par Edmond Raillard, Irene Solà

Commenter ce livre

 

Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres

Irene Solà trad. Edmond Raillard

Paru le 07/11/2025

216 pages

Points

7,55 €

ActuaLitté
9791041420148
© Notice établie par ORB
