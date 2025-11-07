Le Paradis des fous

"Tout l'art de Richard Ford est là : un regard lucide, au scalpel, une humanité à toute épreuve, mais aussi un sens constant de la profondeur de champ". Le Point A soixante-quatorze ans, Frank Bascombe se porte comme un charme. En dépit d'une vie marquée par les deuils, les échecs et les séparations, cet optimiste invétéré ne désespère pas de trouver le bonheur. Lorsqu'il apprend que son fils est atteint d'une maladie incurable, il lui propose une virée à la découverte des monuments d'une Amérique vouée au kitsch : le Palais du Maïs, un hôtel-casino indien, le mont Rushmore... Un dernier voyage au cours duquel père et fils parviendront - peut-être ? - enfin à se rapprocher. Né en 1944 à Jackson, Richard Ford est considéré comme l'un des chefs de file de la littérature américaine. Il est notamment l'auteur d'Indépendance, prix Pulitzer 1996, et de Canada, prix Femina étranger 2013. Primée dans le monde entier, toute son oeuvre est disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun