Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le Paradis des fous

Josée Kamoun, Richard Ford

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tout l'art de Richard Ford est là : un regard lucide, au scalpel, une humanité à toute épreuve, mais aussi un sens constant de la profondeur de champ". Le Point A soixante-quatorze ans, Frank Bascombe se porte comme un charme. En dépit d'une vie marquée par les deuils, les échecs et les séparations, cet optimiste invétéré ne désespère pas de trouver le bonheur. Lorsqu'il apprend que son fils est atteint d'une maladie incurable, il lui propose une virée à la découverte des monuments d'une Amérique vouée au kitsch : le Palais du Maïs, un hôtel-casino indien, le mont Rushmore... Un dernier voyage au cours duquel père et fils parviendront - peut-être ? - enfin à se rapprocher. Né en 1944 à Jackson, Richard Ford est considéré comme l'un des chefs de file de la littérature américaine. Il est notamment l'auteur d'Indépendance, prix Pulitzer 1996, et de Canada, prix Femina étranger 2013. Primée dans le monde entier, toute son oeuvre est disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun

Par Josée Kamoun, Richard Ford
Chez Points

|

Auteur

Josée Kamoun, Richard Ford

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Paradis des fous par Josée Kamoun, Richard Ford

Commenter ce livre

 

Le Paradis des fous

Richard Ford trad. Josée Kamoun

Paru le 07/11/2025

480 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041419906
9791041419906
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.