Roman francophone

Une situation difficile

Richard Ford

ActuaLitté
"Richard Ford rôde autour de la pénombre des âmes à l'aide d'une écriture aux contours pourtant si tranchés. Ses intuitions de la souffrance sont vertigineuses". Le Nouvel Observateur Il neige à gros flocons sur Great Plains, dans le Montana, lorsque Larry monte dans la Cadillac de sa tante Doris, qui doit le conduire chez sa mère, à Seattle. L'adolescent découvre la cruauté, les déceptions et l'amertume qui guettent tous les adultes. Il neige aussi à Paris. Dans cette ville inconnue, Charley et Helen comprennent qu'ils ne se connaissent pas. Deux récits qui dévoilent une frontière impalpable entre les êtres : celle de l'intimité. Né en 1944 à Jackson, Richard Ford est considéré comme l'un des chefs de file de la littérature américaine. Il est notamment l'auteur d'Indépendance, prix Pulitzer 1996, et de Canada, prix Femina étranger 2013. Primée dans le monde entier, toute son oeuvre est disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Suzanne V. Mayoux

Par Richard Ford
Chez Points

|

Auteur

Richard Ford

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur Une situation difficile par Richard Ford

Une situation difficile

Richard Ford

Paru le 07/11/2025

224 pages

Points

7,90 €

ActuaLitté
9791041419388
© Notice établie par ORB
