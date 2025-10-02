Cerveau actifs voyage autour du monde

233 jeux pour se divertir, stimuler ses neurones et cultiver le goût d'apprendre Par le thème qu'il aborde, ce voyage autour du monde est une invitation à mieux connaître l'univers ; mais il prend également sa place dans la collection Cerveaux actifs en offrant une variété de jeux conçus pour stimuler sa matière grise : - jeux d'observation, de ressemblances et de différences ; - énigmes à résoudre par la logique élémentaire ; - messages à déchiffrer par diverses astuces ; - jeux pour améliorer sa mémoire visuelle ; - jeux de parcours et d'organisation spatiale ; - enquêtes criminelles à résoudre par étape ; - jeux de calcul et d'arithmétique ; - jeux de lettres à combiner ; - devinettes basées sur le sens figuré des mots, etc. Les capsules d'information, elles, intéresseront tous ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus sur le monde qui les entoure ainsi que sur des lieux et des phénomènes à découvrir.