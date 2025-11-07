Inscription
#Polar

Royal Bourbon

Mathieu Pigné

ActuaLitté
"Intelligent, transgressif, très émouvant, rock'n roll : un grand livre". Marc Lavoine Espagne, 2006 : un terrible accident de bus se produit lors d'un voyage scolaire. Aucun blessé parmi les lycéens. Seul absent ce jour-là : Jeff Moran. France, 2016 : Jeff, devenu journaliste, traîne son vague à l'âme. Il se voit confier par le richissime père de son ancien meilleur ami la mission de retrouver son fils disparu. Aubaine ou malédiction ? Contraint d'infiltrer des groupes nationalistes, Jeff comprend peu à peu qu'il ne ressortira pas indemne de cette enquête... Mathieu Pigné est un musicien de la scène rock indé française, batteur dans les groupes Animal Triste et La Maison Tellier. Après avoir traîné ses baguettes aux quatre coins de l'Hexagone, et plus encore, il écrit Royal Bourbon, un premier roman engagé et percutant.

Par Mathieu Pigné
Chez Points

|

Auteur

Mathieu Pigné

Editeur

Points

Genre

Thrillers

Royal Bourbon

Mathieu Pigné

Paru le 07/11/2025

312 pages

Points

8,95 €

9791041413256
