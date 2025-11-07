La Lame de l'Assassineuse

LA NAISSANCE D'UNE LEGENDE. Rien ni personne ne résiste à Celaena Sardothien, la tueuse la plus redoutée du royaume d'Adarlan. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Arobynn Hamel, en qui elle a une confiance infinie. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Celaena se retrouve confrontée à des choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la Guilde des assassins qu'elle remet en question... Le passé de Celaena enfin dévoilé dans cinq récits inédits.
Par
Sarah J. Maas, Maas sarah J. Chez
Editions de la Martinière
