La Lame de l'Assassineuse

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

LA NAISSANCE D'UNE LEGENDE. Rien ni personne ne résiste à Celaena Sardothien, la tueuse la plus redoutée du royaume d'Adarlan. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Arobynn Hamel, en qui elle a une confiance infinie. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Celaena se retrouve confrontée à des choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la Guilde des assassins qu'elle remet en question... Le passé de Celaena enfin dévoilé dans cinq récits inédits.

Par Sarah J. Maas, Maas sarah J.
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mondes fantastiques

La Lame de l'Assassineuse

Sarah J. Maas, Maas sarah J.

Paru le 07/11/2025

464 pages

Editions de la Martinière

25,00 €

9791040123309
