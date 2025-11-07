Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Comme un film de Noël

Frédérique Fraisse, Elle McNicoll

ActuaLitté
Deux rivaux. Un secret. Et un hiver pour tout changer. A Lake Pristine, tout le monde adore Jasper Montgomery. Gentille, discrète, serviable, Jasper est l'enfant prodigue de la ville. Mais elle cache aussi bien des secrets... Lorsqu'elle revient pour Noël après sa première année d'étude, ce n'est pas seulement pour savourer un hiver pittoresque en famille. Non, Jasper est venue dire adieu à Lake Pristine... pour de bon. Mais c'était avant qu'elle tombe sur son rival de lycée, Arthur Lancaster, qui a pour projet fou de tourner un film sur cette ville idyllique dans laquelle les apparences sont trompeuses... Alors que les fêtes approchent, que les tensions montent et que les masques tombent, Jasper doute. Et si, au lieu de quitter Lake Pristine, elle trouvait une raison de rester ?

Par Frédérique Fraisse, Elle McNicoll
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Frédérique Fraisse, Elle McNicoll

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans, témoignages & Co

Comme un film de Noël

Elle McNicoll trad. Frédérique Fraisse

Paru le 07/11/2025

448 pages

Editions de la Martinière

19,90 €

ActuaLitté
9791040120278
