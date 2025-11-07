Batman No Man's Land Tome 3

Alors que de mystérieux "bienfaiteurs" font transiter armes et mercenaires vers Gotham, la cité dévastée est toujours en proie à une guerre des clans sans merci. Les combats clandestins se multiplient, le marché noir est plus florissant que jamais et les Bleus de Jim Gordon perdent leur chef quand celui-ci est capturé par Double-Face ! De son côté, le Joker élabore un plan d'attaque machiavélique destiné à faire du réveillon de Noël le dernier que connaîtra la cité maudite.