#Comics

Batman No Man's Land Tome 3

Collectif, Urban Comics

Alors que de mystérieux "bienfaiteurs" font transiter armes et mercenaires vers Gotham, la cité dévastée est toujours en proie à une guerre des clans sans merci. Les combats clandestins se multiplient, le marché noir est plus florissant que jamais et les Bleus de Jim Gordon perdent leur chef quand celui-ci est capturé par Double-Face ! De son côté, le Joker élabore un plan d'attaque machiavélique destiné à faire du réveillon de Noël le dernier que connaîtra la cité maudite.

Par Collectif, Urban Comics
Urban Comics Editions

|

Auteur

Collectif, Urban Comics

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur Batman No Man's Land Tome 3 par Collectif, Urban Comics

Commenter ce livre

 

Batman No Man's Land Tome 3

Collectif, Urban Comics

Paru le 07/11/2025

744 pages

Urban Comics Editions

45,00 €

9791026853749
