Les Extradées

Un thriller haletant dans un huis-clos carcéral impitoyable Une adolescente victime de harcèlement sur les réseaux sociaux se suicide. Le même jour, sa seule amie disparaît. Au même moment, dans une prison de la région, cinq détenues subissent la loi d'une agente de détention. Ce sont des extradées. Des femmes bannies du système. Des destins brisés. Quel est le lien entre tous ces personnages ? Le procureur Norbert Jemsen mène l'enquête dont les fils vont se croiser avant de se rejoindre dans un dénouement époustouflant. Ce roman est inspiré de faits réels.