Les Extradées

Nicolas Feuz

Un thriller haletant dans un huis-clos carcéral impitoyable Une adolescente victime de harcèlement sur les réseaux sociaux se suicide. Le même jour, sa seule amie disparaît. Au même moment, dans une prison de la région, cinq détenues subissent la loi d'une agente de détention. Ce sont des extradées. Des femmes bannies du système. Des destins brisés. Quel est le lien entre tous ces personnages ? Le procureur Norbert Jemsen mène l'enquête dont les fils vont se croiser avant de se rejoindre dans un dénouement époustouflant. Ce roman est inspiré de faits réels.

Par Nicolas Feuz
Chez Rosie & Wolfe

Auteur

Nicolas Feuz

Editeur

Rosie & Wolfe

Genre

Romans policiers

Les Extradées

Nicolas Feuz

Paru le 02/10/2025

Rosie & Wolfe

8,90 €

9782889730865
