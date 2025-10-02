Inscription
Arbres, secrets de géants

Francis Martin, Emmanuel Boitier

Les tréfonds de nos forêts abritent des arbres vénérables aux mille et une histoires. Ce beau livre grand format met en lumière vingt-quatre essences mythiques de nos bois et campagnes à travers une série de portraits personnels richement documentés et illustrés d'images oniriques. Points forts - Un beau livre très soigné qui dévoile la vie intime de vingt-quatre arbres incontournables de nos régions. - Chêne, tilleul, sapin, mélèze, frêne, saule... Une série de portraits personnels illustrant combien - chaque essence est un monde à part entière. - Un récit scientifique et littéraire de Francis Martin, un des meilleurs spécialistes mondiaux de la forêt, qui nous fait visiter l'écosystème de l'arbre et ses liens profonds avec la flore et la faune, sans oublier les humains. - Des images envoûtantes d'arbres remarquables, parfois âgés de plusieurs siècles, réalisées par Emmanuel Boitier, photographe officiel du Concours - de l'arbre de l'année pour la France. Un livre objet qui se distingue par la qualité de ses textes et son esthétique onirique Pour un large public qui s'intéresse aux arbres et aux curiosités de la nature, les esthètes, les collectivités locales et les professionnels de la forêt.

Par Francis Martin, Emmanuel Boitier
Chez La Salamandre

Auteur

Francis Martin, Emmanuel Boitier

Editeur

La Salamandre

Genre

Arbres

Arbres, secrets de géants

Francis Martin, Emmanuel Boitier

Paru le 02/10/2025

200 pages

La Salamandre

39,00 €

9782889585939
