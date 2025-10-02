Le chat côté sauvage

Pas feutré, manteau vaguement tigré, regard magnétique : c'est un matou, mais dans ses veines coule un sang fauve. Mi-fantôme, mi-légende, le chat sauvage est un félin sauvage qui hante les forêts de nos régions. Le photographe animalier Joël Brunet suit sa trace depuis des décennies et son complice François Léger l'a étudié pendant 40 ans. Ensemble, ils signent ce beau livre original les yeux dans les yeux avec ce minou à la fois élusif et charismatique. Points forts - Un beau livre sur le chat sauvage, un mammifère au grand capital sympathie qui habite les forêts et les campagnes. - Des photographies exceptionnelles du chat sauvage, du lynx, du renard et autres animaux, exclusivement réalisées dans la nature et sans déranger les animaux. - Des histoires et des anecdotes authentiques et informatives, pour percer la vie secrète de ce minet des bois. - Un mariage parfait entre des images exceptionnelles d'un photographe-pisteur et les mots savants d'un spécialiste européen de ce félin. Un beau livre pour tous ceux qui aiment les chats, sauvages ou domestiques, les familles, les passionnés de nature, les esthètes, les photographes, les éducateurs. Un ouvrage esthétique à prix abordable dans la lignée de la collection Histoires d'images.