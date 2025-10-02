Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le chat côté sauvage

François Léger, Joël Brunet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pas feutré, manteau vaguement tigré, regard magnétique : c'est un matou, mais dans ses veines coule un sang fauve. Mi-fantôme, mi-légende, le chat sauvage est un félin sauvage qui hante les forêts de nos régions. Le photographe animalier Joël Brunet suit sa trace depuis des décennies et son complice François Léger l'a étudié pendant 40 ans. Ensemble, ils signent ce beau livre original les yeux dans les yeux avec ce minou à la fois élusif et charismatique. Points forts - Un beau livre sur le chat sauvage, un mammifère au grand capital sympathie qui habite les forêts et les campagnes. - Des photographies exceptionnelles du chat sauvage, du lynx, du renard et autres animaux, exclusivement réalisées dans la nature et sans déranger les animaux. - Des histoires et des anecdotes authentiques et informatives, pour percer la vie secrète de ce minet des bois. - Un mariage parfait entre des images exceptionnelles d'un photographe-pisteur et les mots savants d'un spécialiste européen de ce félin. Un beau livre pour tous ceux qui aiment les chats, sauvages ou domestiques, les familles, les passionnés de nature, les esthètes, les photographes, les éducateurs. Un ouvrage esthétique à prix abordable dans la lignée de la collection Histoires d'images.

Par François Léger, Joël Brunet
Chez La Salamandre

|

Auteur

François Léger, Joël Brunet

Editeur

La Salamandre

Genre

Animaux sauvages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chat côté sauvage par François Léger, Joël Brunet

Commenter ce livre

 

Le chat côté sauvage

François Léger

Paru le 02/10/2025

160 pages

La Salamandre

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889585922
9782889585922
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.