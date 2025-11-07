Inscription
#Bande dessinée

Ici au quartier

Poisson Poisson, Le Poisson

Ici au quartier est un reportage dessiné par Le Poisson. En septembre 2023, il débute une itinérance dessinée de deux ans dans deux quartiers de la périphérie limougeade : Beaubreuil et Val de l'Aurence Sud. Tous deux sont concernés par l'imminence de grands projets de renouvellement urbain, bouleversant ainsi le quotidien de ses habitants et de ses habitantes. Le Poisson serpente au fil des rencontres pour rapporter la parole de celles et ceux qui y habitent. C'est le récit d'un chantier au présent, sur les traces du passé de deux quartiers qui ont déjà un pied dans l'après.

Par Poisson Poisson, Le Poisson
Chez Ouie/Dire Editions

|

Auteur

Poisson Poisson, Le Poisson

Editeur

Ouie/Dire Editions

Genre

Indépendants

Ici au quartier

Poisson Poisson, Le Poisson

Paru le 07/11/2025

200 pages

Ouie/Dire Editions

25,00 €

9782919196678
© Notice établie par ORB
