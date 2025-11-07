A la table de la Comtesse de Ségur

30 recettes faciles, colorées et délicieuses entremêlées à des textes de la Contesse de Ségur, pour les grands et les petits... Femme écrivaine, elle est aussi femme d'affaire. Elle se met à l'écriture pour conter des histoires, qu'elle raconte à ses enfants depuis toujours et qu'elle souhaite continuer de conter à ses petites-filles. Ce qu'elle aurait aimé faire, au coin du lit douillet, dans sa demeure des Nouettes, dans l'Orne, prend une forme épistolaire, qui traversera les siècles à venir. C'est ainsi que Sophie de Ségur devient écrivaine, riche de vingt romans (autant qu'elle a de petits-enfants) s'inspirant de sa vie, de sa campagne... Faire voyager les écrits du passé dans les assiettes d'aujourd'hui demeure ici le leitmotiv avec l'envie de donner envie de relire les écrits ségurienset aussi de donner envie aux enfants de cuisiner avec leurs parents et/ou grands-parents, des recettes intergénérationnelles. 2. 15. 0. 0