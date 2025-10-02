Inscription
#Beaux livres

Spécial "Actoral"

Hubert Colas, If

ActuaLitté
Le projet de la revue IF a pour objet de rendre compte de la porosité des champs littéraires et de l'ouverture de l'expérimentation en écriture dans tous les domaines artistiques. La revue propose des extraits de chantiers d'écriture, des inédits d'auteurs ; elle fait la part belle aux arts visuels, aux arts graphiques, à la photographie ; et s'adjoint à l'occasion le regard de critiques ; constituant ainsi de numéro en numéro un corpus d'écritures. PRESENTATION DE IF Nº 58 : NUMERO SPECIAL " ACTORAL " Ce numéro contient des extraits inédits, des travaux en cours ou des portfolios de certain·e·s artistes invité·e·s lors de la 25e édition du festival Actoral. Il rassemblera les auteurices Felix Touzalin , Alexandre Gouttard, Julien Perez, L. Etchart, Alberto Cortès, Martin Mongin, Anne-James Chaton et Liliane Giraudon ainsi que les artistes Madison Bycroft, Laure Prouvost et Kubra Khademi. SOMMAIRE : Madison Bycroft : Portfolio Felix Touzalin : La performance n'aura pas lieu Alexandre Gouttard : Hopital SF Julien Perez : Mante, mente, menthe L. Etchart : Calladita obediente y pasiva Laure Prouvost : portfolio Alberto Cortès : Los bosques son tuyos Martin Mongin : Après leur passage Anne-James Chaton : Extraits de Grand Magasin Liliane Giraudon : Carnet de la poétasse Kubra Khademi : Portfolio

Paru le 02/10/2025

80 pages

