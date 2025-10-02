Les drailles oubliées

La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, la fille aînée, est de tous la plus affectée : elle perd tour à tour son mari, l'un de ses frères, puis sa mère et son ami et grand amour, Guillaume Donnadieu. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa soeur Louise, avec courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa belle-soeur, laisse son nouveau-né à la ferme pour se lancer à la recherche de Mathieu, son mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face aux tumultes de l'Histoire, les trois jeunes femmes devront prendre en main leur destin et bousculer le cours de leur vie.