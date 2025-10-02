Inscription
#Roman francophone

Les drailles oubliées

Christian Laborie

ActuaLitté
La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, la fille aînée, est de tous la plus affectée : elle perd tour à tour son mari, l'un de ses frères, puis sa mère et son ami et grand amour, Guillaume Donnadieu. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa soeur Louise, avec courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa belle-soeur, laisse son nouveau-né à la ferme pour se lancer à la recherche de Mathieu, son mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face aux tumultes de l'Histoire, les trois jeunes femmes devront prendre en main leur destin et bousculer le cours de leur vie.

Par Christian Laborie
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Christian Laborie

Editeur

Editions De Borée

Genre

Languedoc-Roussillon

Paru le 02/10/2025

480 pages

Editions De Borée

9,40 €

ActuaLitté
