#Imaginaire

Citadins de demain ; Mort aux geais ! ; L'Armée fantoche

Claire Duvivier

ActuaLitté
Amalia Van Esqwill est une jeune aristocrate issue d'une puissante famille de Dehaven. Elle et son fiancé Hirion ont reçu une éducation aussi progressiste qu'exigeante. Mais le jour où le jeune homme se met en tête de reproduire un sortilège ancien, la magie refait soudain son apparition en ville. Au même moment, une révolte des colonies laisse planer la menace d'une guerre civile, et Amalia ne pourra rien pour empêcher le sort de frapper ses proches... C'est ainsi que s'ouvre "Capitale du Nord" de Claire Duvivier, qui s'est imposé en quelques années comme une trilogie phare de la fantasy contemporaine. Au gré des événements, Amalia apprendra à s'adapter aux changements qui secouent sa ville, restée trop longtemps aveugle aux injustices sur lesquelles elle est fondée. Réussira-t-elle à remettre en question sa naissance et à trouver sa propre voie, à l'ombre d'une tour de garde en ruine ? Cette édition intégrale comprend une préface d'Anne Besson, ainsi qu'une nouvelle inédite située dans le même univers. "Capitale du Nord" a pour miroir "Capitale du Sud" , de Guillaume Chamanadjian, également disponible en intégrale. Les deux récits constituent le cycle de la Tour de Garde, salué par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Imaginales et le Grand Prix de l'imaginaire.

Claire Duvivier
Chez Aux Forges de Vulcain



Auteur

Claire Duvivier

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

Fantasy

Citadins de demain ; Mort aux geais ! ; L'Armée fantoche

Claire Duvivier

Paru le 17/10/2025

1008 pages

Aux Forges de Vulcain

35,50 €

ActuaLitté
9782373058604
