#Essais

La Syrie au coeur

Denis Lafay, Najah Albukaï, Théo Padnos

Dans le même pays, au même moment (2012-2015), mais pas aux mêmes mains ? : l'artiste syrien Najah ­Albukaï a été prisonnier des geôles de Bachar al-Assad, le journaliste américain Theo Padnos a été l'otage de ­Jabhat al-Nosra (al-Qaïda) - fondé par Abou ­Mohammed al-Joulani, "? futur ? " Ahmed al-Charaa désormais aux commandes du pays. Tous deux ont subi l'effroi de la séquestration, de la torture, de la mort inéluctable. La Syrie est ici racontée par deux victimes d'obédiences barbares à la fois rivales et enchaînées dans l'horreur. Le journaliste Denis Lafay réunit ces deux rescapés, qui lui livrent leur coeur, leur combat, leur foi, leur espérance ? ; ils racontent leur cauchemar, en dissèquent le contexte, détaillent leur processus de reconstruction, considèrent leur avenir, et celui du pays. Une confrontation bouleversante et une lecture ­singulière de la Syrie d'aujourd'hui. Najah Albukaï, artiste syrien (graveur et dessinateur), est réfugié politique en France. Theo Padnos, journaliste américain, réside dans le Vermont (Etats-Unis). Denis Lafay est journaliste et auteur d'essais et de romans.

Chez Editions de l’Aube

Terrorisme

Paru le 07/11/2025

192 pages

18,00 €

9782815967846
