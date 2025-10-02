Et la mer effacera tout

Fille modèle d'une famille parisienne en vue, Izya, le bac en poche, se tourne naturellement vers le droit, destinée à un avenir très prometteur. Le chemin, pour elle, sera sans embûches et tout tracé. Quelques années plus tard, sur la côte basque, Izya prend doucement ses marques dans son petit appartement, et se dévoue pleinement aux résidents de l'Ehpad dans lequel elle vient d'obtenir son premier poste d'aide-soignante. Pour elle, tout a changé. Un drame difficile à oublier, une injustice impossible à pardonner. C'est désormais loin des siens, face à l'océan hostile et rassurant, qu'Izya devra trouver la force de réapprendre à vivre.