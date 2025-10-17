Inscription
#Bande dessinée

Le grand livre des humains, selon les chats

Alberto Montt, Marie Hornain

ActuaLitté
Suite à la publication l'année dernière de l'édifiant Grand livre des chiens, qui nous a permis de découvrir la fascinante stupidité de la plupart des membres de la famille des Canis lupus familiaris, le chat d'Alberto Montt se penche désormais sur l'espèce humaine... Homo Sapiens Sapiens, une engeance ô combien ridicule, pour ne pas dire méprisable, mais il faut bien le reconnaître souvent indispensable quand il s'agit d'être ravitaillé en croquettes ou de trouver un radiateur ambulant. Au fil des pages de cette véritable encyclopédie aux pages rehaussées de magnifiques et chatoyantes images garanties IA-free, le narrateur félin décrit les différents types d'humains au travers de nombreux portraits de maîtres et maîtresses de chats, en détaillant leurs (nombreux) travers et leurs (quelques) qualités.

Par Alberto Montt, Marie Hornain
Chez Editions ça et là

|

Auteur

Alberto Montt, Marie Hornain

Editeur

Editions ça et là

Genre

Humour

Le grand livre des humains, selon les chats

Alberto Montt trad. Marie Hornain

Paru le 17/10/2025

144 pages

Editions ça et là

12,00 €

ActuaLitté
9782369904236
