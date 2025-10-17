Le grand livre des humains, selon les chats

Suite à la publication l'année dernière de l'édifiant Grand livre des chiens, qui nous a permis de découvrir la fascinante stupidité de la plupart des membres de la famille des Canis lupus familiaris, le chat d'Alberto Montt se penche désormais sur l'espèce humaine... Homo Sapiens Sapiens, une engeance ô combien ridicule, pour ne pas dire méprisable, mais il faut bien le reconnaître souvent indispensable quand il s'agit d'être ravitaillé en croquettes ou de trouver un radiateur ambulant. Au fil des pages de cette véritable encyclopédie aux pages rehaussées de magnifiques et chatoyantes images garanties IA-free, le narrateur félin décrit les différents types d'humains au travers de nombreux portraits de maîtres et maîtresses de chats, en détaillant leurs (nombreux) travers et leurs (quelques) qualités.