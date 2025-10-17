Le Cap City Guide

A la fois prescripteur et indicateur de tendances, le City Guide Louis Vuitton propose au lecteur ce subtil cocktail d'avant-garde, de classicisme, de références qui a fait son succès. Commentateur attentif et informé des mutations qui agitent le coeur des villes, fort d'un regard décalé sur la mode, le design, le bien-être, l'art contemporain, la gourmandise ou la culture, il exprime le caractère de chaque ville. Servi par une équipe de journalistes et d'écrivains venus de tous les horizons et de différents pays, le City Guide Louis Vuitton témoigne du foisonnement des villes et des comportements de ses habitants.